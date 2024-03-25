أحداث مثيرة كوميدية تشهدها حلقات مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني، الذي يجسد شخصية «هشام»، و«نسرين أمين» في دور «ولاء» بعد أن شهدت الحلقة 14 من مسلسل بابا جه، صلح هشام «أكرم حسني» مع ولاء «نسرين أمين»، وعودة الحياة إلى طبيعتها في منزلهما، إذ بدأت ولاء تقدر الشهرة الجديدة لهشام على السوشيال ميديا، وتشجعه على عدم الشعور بالإحباط بسببها، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة «DMC» في رمضان 2024 الحلقة 15.

موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 15 على قناة DMC اليوم

وعن موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 15 على قناة DMC اليوم، يُذاع في تمام الساعة 19:45، فيما يذاع على منصة Watch It وقناة DMC دراما في تمام الساعة 23:00.

عودة أكرم حسني لزوجته ولاء

وجاءت في الحلقة 14، مشاهد عديدة بينها عودة الحياة إلى طبيعتها بين هشام «أكرم حسني» وولاء «نسرين أمين»، إذ بدأت ولاء تقدر الشهرة الجديدة لهشام على السوشيال ميديا، وتشجعه على عدم الشعور بالإحباط بسببها، وتزداد شهرته ويصبح مطلوبًا أكثر في عمله، ما يجعل ولاء وياسر ابن عمته «محمد أوتاكا» يساعدانه في إدارة خدمة عملاء موقع بابا جه.

أما في مشهد آخر، انشغل هشام وولاء عن ابنتهما «جودي» ما يتسبب في غياب هشام عن عيد ميلادها بسبب التزامه بمهمة عيد ميلاد آدم، وفكرت ولاء في توسيع نطاق العمل بزيادة عدد الآباء المتاحين، ويتم اختيار عدة أشخاص للانضمام إلى المشروع.

أبطال مسلسل بابا جه

ويشارك في مسلسل بابا جه، تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين وإخراج خالد مرعي، والبطولة لـ أكرم حسني، نسرين أمين، محمد أوتاكا، سماء ابراهيم، فريال يوسف، ولافينيا نادر، ومعهم الكثير من ضيوف الشرف.