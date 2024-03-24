مسلسل بابا جه الحلقة 14.. أكرم حسني ينشغل عن عيد ميلاد ابنته

مسلسل بابا جه الحلقة 14، بعد مصالحة هشام «أكرم حسني» لزوجته ولاء «نسرين أمين»، عادت إلى منزلها، لكن الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لهشام، خلال الحلقة السابقة، الذي كان يطلب خلاله من زوجته أن تسمعه، عندما رأته مع نيللي العروسة التي كان يؤدي دور والدها في الحلقة 12، تسبب في حزن هشام وقلقه من الناس.

مسلسل بابا جه الحلقة 14.. ولاء تطلب من هشام الاستمرار

وحاولت ولاء تهدئة هشام، وأخبرته أنه لا يجب أن ينهي عمله، ويستمر فيه، لأن الشيء الذي يتسابق الناس عليه، أمر مهم وسلعة جيدة، وبعد ذلك وجد الناس تطلب منه التصوير، وأصبح معروفا بين الناس.

وبالفعل استمر هشام في عمله، وزاد الطلب عليه كأب للإيجار، واستمرت ولاء مع ياسر ابن عمة هشام «محمد أوتاكا» في العمل كخدمة عملاء، وتقديم العروض لهم.

جودي تغضب من هشام

لكن في الناحية الأخرى، وجدت جودي ابنة هشام نفسها وحيدة لا أحد يهتم بها، وفي عيد ميلادها تأخر هشام ولم يحضر عيد ميلادها، لأنه كان في مهمة جديدة مع آدم الذي كان يحضر معه عيد ميلاده بالنادي، وأرسل لها هدية، لكنها لم تهتم بها ولم تفتحها.