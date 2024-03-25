سويلم يتابع المنظومة الرقمية لحصر تجارب الري الحديث في المحافظات

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، متابعته موقف المنظومة الرقمية الجاري إعدادها حالياً لحصر التجارب الناجحة للري الحديث، والمنفذة بمعرفة المزارعين في عدد من محافظات الجمهورية، وعلى نفقتهم الخاصة، حسب بيان صحفي، اليوم الاثنين.

زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف وترشيد المياه

واستعرض سويلم المنظومة الرقمية الخاصة بالتجارب الناجحة للري الحديث، التي ساهمت في تحسين وزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف وترشيد مياه الري، مؤكدا أهمية هذه التجارب الناجحة، باعتبارها من الممكن التوسع في تطبيقها.

وأشار إلى دور إدارات التوجيه المائي بالوزارة في توعية المزارعين، وتعريفهم بأهمية هذه التجارب، وما تحققه من مكاسب مادية للمزارعين، بهدف نقل هذه التجارب إلى مساحات أكبر من الأراضي الزراعية، فيما وجه قطاع تطوير الري وأجهزة التوجيه المائي بإعداد خطة زمنية لتنفيذ زيارات إلى المزارع، بهدف الترويج للتجارب الجديدة.

دور إدارات التوجيه المائي في تعريف المزارعين بالتجارب الجديدة

وشدد سوليم على أهمية دور روابط مستخدمي مياه الترع الفرعية والمساقي، في دعم التواصل بين المزارعين على المجرى المائي وغيرهم من المزارعين أصحاب التجارب الناجحة للرى الحديث، موجهاً بتوفير إدارات التوجيه المائي الدعم اللازم لهذه الروابط، بهدف تسهيل مهمتها في التواصل مع المزارعين أصحاب التجارب.