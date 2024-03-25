«الزراعة» تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.. هل ترتفع الحرارة؟

كشف مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والتي تتزامن مع بداية فصل الربيع، موضحًا تأثيره على الزراعات والمحاصيل القائمة.

وقال محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن الحرارة ستميل للارتفاع النسبي، لكن يظل الطقس مائلًا للبرودة نهارًا على مدن الساحل الشمالي، لطيف على بقية المناطق الشمالية، امتدادًا إلى شمال الصعيد، كما يكون مائلًا للحرارة نسبيًا جنوبًا، ويكون شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

أجواء مشمسة ومستقرة

أضاف أن الأجواء سوف تكون مشمسة ومستقرة إجمالًا يتخللها ظهور للسحب على بعض المناطق الشمالية، أما حركة الرياح فتكون معتدلة في معظم المناطق مع وجود هبات متقطعة لشمال الدلتا، كذلك ستكون هناك بداية لتشكل الشبورة في الصباح الباكر على بعض المناطق الشمالية، لتصل لمستوى الضباب على مناطق من شمال غرب الجمهورية ووسط سيناء.

اعتبارات وتوصيات فنية للزراعات القائمة

وأشار فهيم إلى ضرورة الاهتمام بالرية الأخيرة للقمح، وكذلك البدء في تحفيز النباتات لتجديد النمو تعويضًا عن فترة التوقف بسبب ارتباك حالة الطقس خلال الاسابيع الماضية، مع تكثيف إضافة محفزات النمو لإستعاضة وإستعادة النمو «400 جرام طحالب مضاف إليه 500 جرام أحماض أمينية، وسيتوكينين منخفض التركيز، مضاف إليه كيلو سماد متوازن للفدان».

وأوصى فهيم بإجراء الرشات المؤجلة لأشجار الفاكهة (المانجو – الزيتون – البرتقال - العنب) بمحفزات النمو، أو برشات الخف أو رشات تثبيت العقد وبالمبيدات اللازمة مثل الزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي، وإجراء الرش بالمبيدات الجهازية هذه الأيام.

وأشار إلى الاستعداد للبدء في شتل محاصيل الخضر أو الفاكهة أو زراعة المحاصيل الصيفية (الذرة – السمسم – الفول السوداني – زهرة الشمس – القطن) وإجراء معاملات التحجيم في المحاصيل الأرضية (البطاطس– البصل– البنجر المتأخر– الثوم).