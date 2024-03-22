«س وج» عن موسم توريد القمح 2024.. الأسعار والضوابط بالتفصيل

أجابت قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن كافة الأسئلة المتعلقة بموسم توريد القمح 2024، بداية من موعد التوريد وصولاً إلى الضوابط المعمول بها في هذا الشأن والذي شدد على ضرورة الالتزام الكامل بها.

في البداية.. متى يبدأ توريد القمح؟

يبدأ توريد القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اعتباراً من يوم 15 أبريل المقبل وحتى يوم 15 من شهر أغسطس المقبل.

وهل توريد القمح إجبارياً؟

وفق القرارات الرسمية الصادرة من وزير التموين، فإن توريد القمح يكون اختياراً وليس إجبارياً.

وفيما تتمثل أسعار التوريد؟

حدد وزير التموين والتجارة الداخلية أسعار التوريد كالآتي:

- 2000 جنيه للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط.

- 1950 جنيه للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22 قيراط.

- 1900 جنيه للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط.

وما هي ضوابط التوريد؟

جاءت ضوابط التوريد كالآتي:

- أن تكون الأصناف المُوردة مُنزرعة محلياً

- أن تكون خالية من الإصابة الحشرية

- أن تكون خالية من الرمل والزلظ

- أن تكون بدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وفيما تتمثل الجهات التي يقتصر لها التوريد؟

يقتصر توريد القمح للجهات الآتية:

- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

- الشركة العامة للصوامع والتخزين.

- شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية

- البنك الزراعي المصري.

وهل هناك تعليمات للشركات المُورد إليها؟

نعم.. فشددت القرارات على الآتي:

- استلام كميات القمح المُنتج محلياً من الموردين بمواقع التخزين المُخصصة لذلك.

- الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

وماذا عن تكاليف التوسيق والتخزين؟

حدد الدكتور علي المصيلحي، تكاليف التسويق والتخظين والوزن والتحميل والتعتيق والفرز والفوارغ لطن القمح على النحو الآتي:

- 175 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والبناكر والهانجر.

- 210 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.

وما هي المحظورات الخاصة بالتوريد؟

جاءت محظورات التوريد كالآتي:

- يحظر نقل القمح الناتج عن موسم الحصاد عام 2024 من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك.

- يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح.

- يحظر على أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين.

- يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف استخدام القمح المحلي في مكونات الأعلاف.

- يحظر على أصحاب المزارع السمكية استخدام القمح المحلي أو حيازته بقصد الاستخدام.

وماذا عن موقف سداد ثمن التوريد؟

وجه وزير التموين بأن تلتزم جهات التموين بالسداد الفوري للمزارعين الموردين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.