مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15.. هل يعثر أحمد مكي على عقد الزواج العرفي؟

يواصل أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8 البحث عن عقد زواج العفريتة لوجي وشقيق جده الكبير هبل، وذلك لإنقاذ نفسه وأسرته وأصدقائه.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 8

وبعد ظهور العفريتة لوجي خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 8، كشفت للكبير أوي أنها زوجة شقيق جده الكبير هبل، وتريد عقد الزواج العرفي لتظهره لأهلها حتي يقتنعوا بفترة غيابها، والتي دامت 95 عاما.

ويبدأ الكبير رحلة البحث عن العقد العرفي داخل غرفة الكبير هبل المهجورة، وذلك بعد أن تحفظت العفريتة علي شقيقه ونجله وزوجته، وأثناء بحث الكبير أوي داخل الغرفة وجد أشياء وأسرارا عديدة داخل الغرفة، سيُكشف عنها خلال أحداث حلقة اليوم، والتي تذاع في السادسة مساء عقب أذان المغرب مباشرة.

أبطال الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8 كل من الفنانين أحمد مكي، ومصطفى غريب، ومحمد سلام، وحاتم صلاح، وشيماء سيف التي تجسد دور العفريتة لوجي.