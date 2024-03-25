موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 25 مارس
كتب:
عمرو حسني
12:00 م | الإثنين 25 مارس 2024
صلاة المغرب
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة الأردنية موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 25-3-2024 في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان.
موعد أذان المغرب في الأردن اليوم
وتكشف «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن، اليوم الاثنين 25-3-2024، المختلفة من مدينة إلى أخرى.
موعد أذان المغرب اليوم في عمان
وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 25-3-2024 بمدينة عمان، يكون عند الساعة 5:55 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:11 صباحًا، والشروق 5:29 صباحًا، وصلاة الظهر 11:42 مساءً، وصلاة العصر 3:12 مساءً، وصلاة العشاء 7:13 مساءً.
موعد أذان المغرب في الأردن اليوم بمدينة العقبة
وعن موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 25 مارس بمدينة العقبة، ستكون عند الساعة 5:56 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:18 صباحًا، والشروق 5:36 صباحًا، وصلاة الظهر 11:46 مساءً، وصلاة العصر 3:15 مساءً، وصلاة العشاء 7:14 مساءً.
موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم
وسيكون موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 25-3-2024 الساعة 5:55 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:11 صباحًا، والشروق 5:29 صباحًا، وصلاة الظهر 11:42 مساءً، وصلاة العصر 3:12 مساءً، وصلاة العشاء 7:13 مساءً.
موعد الإفطار اليوم في الأردن 25-3-2024
وعن موعد الإفطار اليوم في الأردن الاثنين 25-3-2024 في مدينة وادي موسى، سيكون عند الساعة 5:58 صباحًا، والشروق 5:31 صباحًا، وصلاة الظهر 11:44 مساءً، وصلاة العصر 3:14 مساءً، وصلاة العشاء 7:14 مساءً.