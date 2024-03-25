أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة الأردنية موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 25-3-2024 في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم

وتكشف «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن، اليوم الاثنين 25-3-2024، المختلفة من مدينة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في عمان

وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 25-3-2024 بمدينة عمان، يكون عند الساعة 5:55 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:11 صباحًا، والشروق 5:29 صباحًا، وصلاة الظهر 11:42 مساءً، وصلاة العصر 3:12 مساءً، وصلاة العشاء 7:13 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم بمدينة العقبة

وعن موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 25 مارس بمدينة العقبة، ستكون عند الساعة 5:56 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:18 صباحًا، والشروق 5:36 صباحًا، وصلاة الظهر 11:46 مساءً، وصلاة العصر 3:15 مساءً، وصلاة العشاء 7:14 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 25-3-2024 الساعة 5:55 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:11 صباحًا، والشروق 5:29 صباحًا، وصلاة الظهر 11:42 مساءً، وصلاة العصر 3:12 مساءً، وصلاة العشاء 7:13 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الأردن 25-3-2024

وعن موعد الإفطار اليوم في الأردن الاثنين 25-3-2024 في مدينة وادي موسى، سيكون عند الساعة 5:58 صباحًا، والشروق 5:31 صباحًا، وصلاة الظهر 11:44 مساءً، وصلاة العصر 3:14 مساءً، وصلاة العشاء 7:14 مساءً.