أجندة جوتيريش خلال زيارته إلى الأردن: إفطار مع لاجئين فلسطينيين ومؤتمر صحفي

كشفت آية السيد مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة الأردنية عمان، تفاصيل زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الأردن.

زيارة جوتيريش إلى الأردن

وقالت «آية السيد» في مداخلة عبر «جولة المراسلين» مع قناة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية داما الكردي: «من المتوقع أن يصل جوتيريش خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة الأردنية ولكن جميع الفعاليات ستكون غدا، وما هو مؤكّد حتى اللحظة هو انعقاد مؤتمر صحفي غدا صباحا في إحدى المدارس التابعة لـ أونروا».

تناول لوجبة الإفطار مع اللاجئين الفلسطينيين

وأوضحت: «سيكون هناك تناول لوجبة الإفطار مع اللاجئين الفلسطينيين في إحدى المخيمات، وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة الرمضانية التي يقوم بها جوتيريش كل عام ولكن هذا العام تأتي في ظروف استثنائية وصعبة، وسيكون هناك مناشدة لإغاثة أونروا، وليعلم الآن ما هو الوضع في الأردن بخصوص الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين، وبخاصة أن الأردن يعتبر من أكثر الدول الحاضنة للاجئين الفلسطينيين على أراضيه».