مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الاثنين 25-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الاثنين الـ14 رمضان، بعد أن تعذر رؤية هلال الشهر المبارك يوم الأحد 10 مارس، من الأمور التي تهم كثير من المسلمين المتواجدين في البلد العربي الشقيق، لاسيما أن الكثيرين منهم يحرصون على أداء الفروض الخمس في المساجد للحصول على أجر وثواب الجماعة.

مواقيت الصلاة اليوم في الأردن

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية الأردنية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الاثنين، والتي تعرضها جريدة «الوطن» لقرائها في منطقة الشرق الأوسط على النحو التالي:

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الاثنين 25-3-2024

يرفع أذان الفجر ليبدأ صيام اليوم الـ14 من شهر القرآن في العاصمة الأردنية عمان في الساعة 5:11 صباحًا، وفي محافظة المفرق يرفع في الساعة 5:10 صباحًا، أما في محافظة أربد يرفع في الساعة 5:11 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الاثنين 25-3-2024

ويؤذن لصلاة الظهر في العاصمة الأردنية عمان في الساعة 12:42، وفي محافظة أربد يرفع الأذان في الساعة 12:43، أما في محافظة المفرق يرفع في الساعة 12:41 مساءً.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الاثنين 25-3-2024

بينما يأتي موعد أذان العصر في محافظة المفرق في تمام الساعة 4:11 مساءً ويكون العاصمة الأردنية عمان في الساعة 4:12، بينما يكون في محافظة إربد في تمام الساعة 4:12 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 25-3-2024

ويؤذن لصلاة المغرب معلنًا نهاية اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك في مدينة المفرق في تمام الساعة 6:54 مساءً، بينما يكون بتوقيت العاصمة في تمام الساعة 6:55 مساءً، في حين يرفع في مدينة إربد يكون في تمام الساعة 6:56 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الاثنين 25-2-2024

ويكون متوسط عدد ساعات الصيام في العاصمة الأردنية عمان نحو 13 ساعة و44 دقيقة، ويزيد وقت الصيام يوميا نحو دقيقة أو اثنين.