يبدأ الفنان أحمد مكي خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15 جذب الجمهور بالأحداث الجديدة والمثيرة بعد ظهور العفريتة لوجي، وهو ما جعل محبي الكبير أوي في البحث عن موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15 على قناة ON اليوم.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15 على قناة ON

ويأتي عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15 على قناة ON العرض الأول في الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصر اليوم التالي، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

ظهور العفريتة لوجي في مسلسل الكبير أوي 8

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 8 أحداث مثيرة وشيقة بعد ظهور العفريتة لوجي وتجسدها شيماء سيف والتي كشفت أنها زوجة الكبير هبل عرفيا، وظهرت لتبحث عن العقد حتى تستطيع العودة لأهلها بعد غياب 95 عاما.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حسين حجاج، حاتم صلاح.