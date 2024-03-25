ميناء سفاجا يستعد لاستقبال 63 ألف طن قمح روسي اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن 9 سفن متواجدة على أرصفة مواني الهيئة، مشيرا إلى تداول 80000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1084 شاحنة، و945 سيارة.

وبحسب بيان صار عن الهيئة، شملت حركة الواردات 69000 طن بضائع، و537 شاحنة، و937 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، و547 شاحنة و8 سيارة.

سفينة وادي اليرموك

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة وادي اليرموك، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها، قبل السماح بتفريغها، كما يستقبل السفينتين دليلة والحرية2، بينما تغادر السفينتان بوسيدون إكسبريس وأمل.

وشهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس وأمل، وغادرت السفينتان الحرية2 ودليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 2800 طن، و360 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن، هي سينا، وكوين نفرتيتي واور.

حركة التداول في ميناء بورتوفيق

كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوي اكسبريس، وعلى متنها 830 سيارة بوزن 1660 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1565 راكبا بموانيها.