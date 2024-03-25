بدء امتحانات شهر مارس 2023 للصفوف الابتدائية.. النتيجة دون درجات

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بدء امتحانات شهر مارس 2024 للمرحلة الابتدائية للصفوف «الرابع والخامس والسادس»، بالمدارس اليوم الاثنين، لافتة إلى أن الامتحانات غير مٌوحدة ويتم وضعها عن طريق مُوجه المادة.

امتحانات شهر مارس للمرحلة الابتدائية

وأضافت مديرية التعليم، أنه يتم إجراء الامتحان في جزء من الحصة ولا يتم عقدها في الحصة الأولى أو الأخيرة، دون أي إخلال باليوم الدراسي، مؤكدة حضور الطلاب وعدم الغياب لعدم فقد أي درجات من أعمال السنة.

نتيجة الصفوف الابتدائية بالألوان

وأضافت المديرية، أنه يتم تقييم طلاب المرحلة الابتدائية، حيث تظهر النتيجة في صورة 4 ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات ونواتج التعلم الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه وهي كالتالي:-

- اللون الأزرق، يؤكد أن الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100.

- اللون الأخضر، يؤكد أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85.

- اللون الأصفر، يؤكد أن الطالب المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 50 لأقل من 65.

- اللون الأحمر، يؤكد أن الطالب المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50.