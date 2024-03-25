هيئة الدواء تلغي ترخيص إنشاء مكتبين علميين في القاهرة

قرر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصري، إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي «ماداوس» ومخزن العينات التابع له، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 25 مارس.

وقرر الغمراوي أيضا إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي «فارما سي» ومخزن العينات التابع له

وأوضحت الجريدة الرسمية أن تلك القرارات جاءت بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته؛ وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون تنظيم سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية.

وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة 2021 بتنظيم المكاتب العلمية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 281 لسنة 1988 بترخيص مكتب علمي باسم ماداوس.

وعلى القرار رقم 28 لسنة 2022 بتجديد ترخيص مكتب علمي ماداوس؛ وعلى الطلب المقدم من مدير المكتب العلمي بتاريخ 2023/9/27، بشأن إلغاء رخصة مكتب علمي ماداوس في مصر؛ وعلى تقرير التفتيش والمعاينة بإدارة تراخيص المكاتب العلمية ومراكز الثبات والتكافؤ الحيوي بالإدارة العامة لتراخيص المكاتب العلمية ومخازن ومستودعات ومراكز التكافؤ الحيوي بالإدارة المركزية للعمليات المؤرخ 2023/10/24؛ وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات؛ ولصالح العمل.