هيئة الدواء تشارك بالاجتماع التنسيقي الدولي بشأن الطب التقليدي

أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء مشاركتها بالاجتماع التنسيقي التقني الدولي المقام في العاصمة الهندية نيودلهي، خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس 2024، الذي نظمه المركز العالمي للطب التقليدي التابع لمنظمة الصحة العالمية؛ لمتابعة خطة العمل التي حددتها القمة العالمية الأولى للطب التقليدي لمنظمة الصحة العالمية في عام 2023.

تنفيذ خطة عمل منظمة الصحة العالمية للطب التقليدي

جاءت مشاركة الهيئة 31 دولة في ستة أقاليم لمنظمة الصحة العالمية؛ لمناقشة تنفيذ خطة عمل منظمة الصحة العالمية للطب التقليدي خلال عامي 2024-2025، التي تمحورت نقاطها الرئيسية حول مراجعة السياسات والبحوث والأدلة، وتبادل المعرفة والصحة الرقمية والطب التقليدي وتطبيقاتها.

وناقش المشاركون في الاجتماع إنشاء مستودع عالمي للطب التقليدي باعتباره منتَج شامل ومفيد للصحة العامة العالمية؛ حيث سيوفر هذا المستودع إمكانية الوصول إلى المعلومات والموارد القائمة على الأدلة المتعلقة بالطب التقليدي والتكميلي والتكاملي والمعارف الأصلية، ومراجعة المستودعات الحالية، وتحديد النطاق والمنهجيات والإدارة والتكنولوجيا اللازمة لإنشاء ذلك المستودع العالمي.

تعزيز وتبادل الخبرات

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز وتبادل الخبرات، وفتح قنوات الاتصال بشكل مستمر، ودعم كافة سبل التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية؛ وخاصة منظمة الصحة العالمية.