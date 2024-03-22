هيئة الدواء تقرر سحب 13 دواء من السوق.. بينها مضاد حيوي شهير

قررت هيئة الدواء المصرية سحب 13 دواءً من السوق الدوائية، لافتة إلى أن هذه الأدوية سُحبت لعدم مطابقة التشغيلة الموضحة من معامل هيئة الدواء، لافتة إلى أنه تم سحب ووقف تداول وتحريز، ناصحة المستهلكين في حال الشك في المستحضر الصيدلي بالرجوع إلى هيئة الدواء سواء من خلال الخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة .

أدوية تم سحبها من السوق

وجاءت الأدوية التي تم سُحبت من السوق الدوائية لعدم مطابقتها للمواصفات التي حددتها معامل الهيئة على النحو التالي:-

- دواء Dincedatric 7.5% 230070 وهو مطهر شهير في الصيدليات

- دواء Zylofen syrup ويستخدم لعلاج أعراض الحساسية والزكام

- دواءBrexpiprazole clavita Brexpiprazole clavita وهو يستخدم لعلاج أعراض انفصام الشخصية

- دواء Lacteol fort capsules ويستخدم مضاد للفطريات وعلاج الالتهابات الجرثومية.

- دواء Atarax 10 mg ويستخدم لعلاج الكحة التي تسببها الحساسية.

- Garamycin 40mg/ml Ampoule، وهو مضاد حيوي لعلاج التهاب الجلد، حب الشباب.

- Cosantox Film Coated Tablet، كوزانتوكس، تشغيلة رقم 230465، لعلاج فقدان التركيز، الضغط والإرهاق، الوقاية من هشاشة العظام والكسور.

أدوية مغشوشة بينها للأطفال

- Haemostatine 250 mg tab، دواء لعلاج حالات نزيف الشعيرات الدموية، نزيف داخل البطين عند الأطفال حديثي الولادة، الرعاف، وجود دم في البول.

- Ambropro lozenges 20 mg، وهو عبارة عن اقراص استحلاب

- Teller Intimate Feminine Wash، وهو علاج يستخدم كغسول مهبلي لعلاج الحكة، والإفرازات المهبلية غير الطبيعية، وجفاف المهبل، والروائح المهبلية الكريهة.

- Purified Water USP 42 100% Purified water for oral use، رقم تشغيلة 3004، والمستخدم للأطفال وهو عبارة عن مياه نقية خالية من الصوديوم مما يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم في المستقبل.

- Terbafenol topical spray solution، تشغيلة رقم 22104002.

- سحب كونجيستال بسبب عدم مطابقته للشروط