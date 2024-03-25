مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15.. هل ينجح الكبير في إنقاذ جوني وطبازة؟

أحداث جديدة تشهدها الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يذاع علي قناة on عقب أذان المغرب مباشرة، وذلك بعد محاولات الكبير إنقاذ جوني وطبازة من قبضة العفريتة لوجي.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15

وانتهت الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 8 على دخول الكبير غرفة الكبير هبل المهجورة للبحث عن عقد الزواج العرفي الذي يخص العفريتة لوجي، التي حضرها نفادي بالخطأ ليلة الاحتفال بالهالوين في دوار الكبير أوي.

اكتشاف سر الكتاب المسحور في الحلقة 15

وأثناء تواجد الكبير أوي في غرفة الكبير هبل اكتشف أسرارا ومقتنيات غريبة منها وجود لاب توب رغم وفاة الكبير هبل قبل ظهور اللاب توب، ووجود عقد زواج عرفي بين الكبير هبل والعفريتة باكينام نار جهنم ابنة خالة العفريتة لوجي التي تجسدها شيماء سيف، كما وجد هجرس في الدولاب كتاب غريب مسحور به رسمة عجيبة ستشكف الحلقة 15 تفاصيل وسر الكتاب المسحور.