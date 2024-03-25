تقرير: تراجع سعر الدولار بنسبة 9% خلال 3 أسابيع

سجلت أسعار الدولار في البنوك المصرية تراجعات كبيرة الفترة الماضية، عقب السيطرة على السوق السوداء، حيث سجل الدولار الأمريكي 46.5 في بداية تداولات اليوم حسب شاشة أسعار البنك المركزي المصري، ليهبط الدولار في البنوك بـ4.3 جنيه منذ 6 مارس عند 50.8 جنيه للدولار.

وأوضح موقع «إنفيستينج» أنّ هناك هبوط مستمر لسعر الدولار واستقبال مصر نحو 58 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في تصريحات سابقة، أنّ الحكومة تبحث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، وتعتزم اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار خاصة عقب توفير الدولار للمستوردين.

توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية

وأكد مدبولي في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء، أنّ هناك توجيه بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسؤولية توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية، مؤكدا أنّ الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص، ويجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق، خاصة في وقت الأزمات.

كما طرح البنك المركزي أمس أذون خزانة بـ50 مليار جنيه على عطاءين، بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم طرح أذون الخزانة على عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، والطرح الأول البالغ قيمته 25 مليار جنيه يكون استحقاقه في 25-6-2024، والطرح الثاني البالغ قيمته 30 مليار جنيه يكون استحقاقه في 24-12-2024.