افتتاح النسخة 13 من المنتدى الدولي آتوم إكسبو للطاقة بحضور 4500 مشارك

تستضيف حديقة العلوم والفنون سيريوس، المنتدى الدولي ATOMEXPO 2024 في 25 و26 مارس الطبعة الثالثة عشرة من الحدث الذي تم تنظيمه بدعم من شركة روساتوم، حيث يجمع المنتدى تقليديا ممثلي السلطات العامة، والجهات الفاعلة العالمية في مجال الطاقة النووية، والخبراء الدوليين البارزين.

حضور ممثلو 75 شركة من الدول الأجنبية

وأوضحت شركة روساتوم في بيان، أنّ أكثر من 4500 يشاركون في المنتدى، بينهم ممثلي 75 شركة من الدول الأجنبية والكيانات الحكومية والمنظمات الدولية.

ويتضمن برنامج المنتدى 40 مائدة مستديرة وحلقات نقاش، ومن بين الضيوف الرئيسيين رفيعي المستوى للحدث نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف، ووزير الهيدروليكا والطاقة والمناجم البوروندي إبراهيم أويزي، ووزير الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو، ووزيرة الصحة الصربية الدكتورة دانيكا غروجيتشيتش.

جاهزة للعمل لإنتاج الوقود النووي.

وتابعت الشركة أنّ المنتدى يبث مباشرة من مدينة سيفيرسك في منطقة تومسك، التي تستضيف أول محطة للطاقة النووية من الجيل الرابع في العالم.