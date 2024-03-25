توزيع 5 آلاف كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ونجوع قنا

بدأت جمعية الأورمان في محافظة قنا، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، توزيع 5000 كرتونة مواد غذائية على5000 أسرة من الأولى بالرعاية، وذلك بقرى أولاد نجم ونجع النجار ونجع العرب وبهجورة ونجع الشيخ والصماصمة ونجع كمبل وعزبة دنقل وعزبه آدم والهيشة البحرية ونجع الراوي ونجع عايد بمركز نجع حمادي، وقرى الحميدات ونجع جريو ودندرة ونجع الرد والقرية وحاجر الجبل بمركز قنا.

تنسيق بين المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية

وأكد حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة .

الأورمان: توزيع 100 ألف كرتونة خلال رمضان

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع جاء ضمن التعاون المبرم بين جمعية الأورمان والشركة المصرية للإتصالات لتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.