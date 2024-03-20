الجمعيات الأهلية تقدم الإفطار والسحور لأهالي بني مزار بالمنيا.. مشاركة مجتمعية

واصلت الجمعيات الأهلية بمركز ومدينة بني مزار بمحافظة المنيا، تقديم وجبات الإفطار والسحور للأهالي خلال شهر رمضان المبارك، إيمانًا بدورها في دعم المشاركة المجتمعية، بتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ الإقليم.

وجبات الإفطار الساخنة للمواطنين

وأجرى المهندس هشام فايز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، جولة تفقدية لعدد من مقرات الجمعيات الأهلية التي تقدم وجبات الإفطار الساخنة للمواطنين.

وخلال الجولة، تأكد «فايز» من جودة الوجبات، وقدم الشكر للجمعيات والمتطوعين من الشباب على جهودهم في خدمة المجتمع.

وإلى جانب ذلك، انطلقت قافلة الخير بمدينة بني مزار، حيث تقدم وجبات السحور للمواطنين في مختلف الأحياء، تخفيفًا عن الأعباء المالية على الأسر.

مساندة جهود الدولة في تحقيق التنمية

وأعرب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تقديره للجهود المبذولة من قِبل الجمعيات الأهلية والمتطوعين، مؤكدًا على أهمية دورهم في مساندة جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.