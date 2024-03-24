«تضامن القاهرة» توصي بتشجيع إقامة الجمعيات الأهلية بجميع الأحياء

أوصت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع إقامة جمعيات أهلية تغطي بخدماتها جميع أحياء المحافظة، والتوسع في إقامة المشاغل التي تباشر التدريب والإنتاج في جميع الأحياء، فضلًا عن ضرورة صرف الإعانات لدعم أنشطة الجمعيات الأهلية التي تحتاج إلى دعم للقيام بدورها في خدمة المجتمع.

تنوع أنشطة الجمعيات الأهلية طبقًا لاحتياجات المناطق

وأشارت مديرية التضامن بالقاهرة، في تقرير لها، إلى أهمية تنوع الأنشطة المقدمة من الجمعيات الأهلية طبقًا لاحتياجات المناطق التي تخدمها، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة.

الجمعيات الخيرية المتوفرة في أحياء شرق القاهرة

وأوضح التقرير أن أحياء المنطقة الشرقية بالقاهرة تضم 52 جمعية تقدم خدمات للمرأة متضمنة 40 مشغل فتيات و4 مراكز تدريب الفتيات، ففي مصر الجديدة 8 جمعيات، والنزهة 3 مشاغل ومركز تدريب، شرق مدينة نصر 8 جمعيات، غرب مدينة نصر 18، المطرية 12، وعين شمس 1، والمرج 5، وأحياء المنطقة الغربية تضم 4 جمعيات، وأحياء المنطقة الشمالية 13 جمعية تضم 28 مشغل فتيات و5 مراكز تدريب، وأحياء المنطقة الجنوبية تضم 29 جمعية منها 3 مراكز تدريب و55 مشغل، والمدن الجديدة 7 جمعيات أهلية.