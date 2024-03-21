إحالة السائق المٌتسبب في واقعة حبيبة الشماع فتاة الشروق للمحاكمة الجنائية

أحالت الجهات المختصة السائق المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، جاء ذلك بعد مرور قرابة 4 أسابيع على الواقعة، حيث ظلت حبيبة الشماع تخضع للعلاج قرابة 21 يوما، إلا أنها توفيت الخميس الماضي.

تفاصيل واقعة وفاة حبيبة الشماع طالبة الشروق

وأفادت التحريات والتحقيقات أن المتوفية لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة قفزها من إحدى سيارات تطبيق النقل الذكي، على الطريق السويس، بمدينة الشروق، خوفا من محاولة السائق التحرش بها، وتبين من خلال التقرير الطبي أن الفتاة أصيبت بجروح في الرأس، وتسبب ذلك دخولها في غيبوبة حتى توفيت عصر الخميس الماضي.

وكان محقق النيابة، قد انتقل إلى المستشفى، وقام بمناظرة الجثمان، وأفاد التقرير الطبي المبدئي، أن الوفاة ناتجة عن تعرض حبيبة الشماع، فتاة الشروق لهبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في توقف عضلة القلب، ولم تنجح محاولات إنعاشها بالأجهزة المختصة، وصرحت النيابة بدفن الجثمان، آنذاك.

ملابسات وفاة حبيبة الشماع طالبة الشروق

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت عن ملابسات الواقعة، وتمكنت قوة من مباحث التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من ضبط السائق المشتبه فيه، سائق يعمل على سيارة ملاكي ضمن منظومة لأحد تطبيقات النقل الذكي، بعد تحديد خط سيره وهروبه، من مكان الحدث بطريق السويس، وألقي القبض عليه داخل منزله بإحدى المناطق، في محافظة الجيزة.

واستمعت الجهات المختصة إلى أقوال الشاهد الوحيد ويدعى عمرو، وكشف عن ملابسات الواقعة قائلا: «الحقيقة وأنا ماشي على طريق مصر السويس، السواق اللي كنت معاه فجأة لقيته بيقول لي في بنت فتحت الباب بتاع العربية».

أضاف: «بصيت لقيت في بنت لسه بتتحرك وبتتشقلب على الطريق.. قلت له أقف بسرعة وروحت لها سألتها إيه اللي حصل قالت لي السواق كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية، مقالتش غير كده».

وأوضح: «المجني عليها كانت حالتها صعبة جدا بعدها مكنتش قادرة تتحرك.. شيلتها من جنب الطريق وراحت قايلة عايزة تليفوني فتحته ومقدرتش تتصل، وقالت عايزة أرجع مش قادرة أقف، وفي بنوتة من مدينتي فتحت باب العربية ودخلنا البنت العربية واتصلنا بصحابها وقولنا لهم دي عملت حادثة، وطلبنا الإسعاف.. وبدأت تدخل في نوبة تشنج عملت الإجراءات اللازمة علشان تقدر تتنفس.. لقيت رأسها كلها دم.. واتحركنا على المستشفى».