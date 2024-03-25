محافظ الشرقية: حملات يومية لإزالة مخالفات البناء

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات في مركز ديرب نجم

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية ببهنيا بإزالة غرفتين بالدبش داخل الحيز العمراني بدون ترخيص على مساحة 30 مترا بقرية كراديس التابعة للوحدة المحلية، وتمت الإزالة على نفقة المواطن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

إزالة كافة الإشغالات المخالفة بالشوارع

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتعاون مع شرطة المرافق بإزالة جميع الاشغالات المخالفة في الشوارع والطرق الداخلية بالمدينة، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع وتحسين السيولة المرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية. وبالمثل، قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق برفع الاشغالات وإزالة الإعلانات غير المرخصة، وتحصيل مستحقات الدولة من الإعلانات والاشغالات الموجودة في شوارع المدينة، بهدف خلق رؤية حضارية وجمالية للمركز.