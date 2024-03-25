شقيقان من المنوفية يحصدان ذهبيتان في بطولة أفريقيا للمصارعة

نجح محمد علي وشقيقه مصطفى المقيمان في قرية مليج بمحافظة المنوفية، في الحصول على ذهبية البطولة الأفريقية التي تقام بالإسكندرية في الفترة من 22 وحتى 24 مارس الجاري على صالة برج العرب بالإسكندرية، إذ فاز أحدهما في المصارعة الرومانية والآخر في المصارعة الحرة، ما أدى إلى تأهلهما إلى أولمبياد باريس 2024 المقامة في فرنسا.

ذهبية المصارعة الرومانية

وقال محمد علي في تصريحات لـ«الوطن»، إنه نجح في الحصول على بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية وزن 97 كيلو جرامًا، الأمر الذي جعله يتأهل إلى أولمبياد باريس، قائلًا: «أي لاعب يحلم في المشاركة بالألمبياد وتمثيل المنتخب المصري في المحافل الدولية والحمدالله ربنا كتب ليا تحقيق حلم الطفولة».

ذهبية المصارعة الحرة

وتابع «محمد»، أن شقيقه نجح أيضا في حصد بطولة إفريقيا للمصارعة الحرة وزن 97 كيلو جرامًا، ولحق بركب المتأهلين إلى أولمبياد باريس، مؤكدًا أن والدهما بطل سابق في لعبة المصارعة وحصل على بطولة إفريقيا عدة مرات، بالإضافة إلى ذهبية البحر المتوسط عام 1992.

وأكمل ابن مركز شبين الكوم أنه نجح هو وشقيقه في الحصول على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشرة التي أقيمت في العاصمة الغانية أكرا منذ عدة أيام. كما يتمنى أن يتمكن هو وشقيقه من الحصول على ميدالية في أولمبياد باريس القادمة، بهدف إسعاد والدهم الذي كان أكبر داعم لهم في مسيرتهم البطولية.