يتطلع الأهالي لمعرفة موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم السبت 23-3-2024، إيذاناً بصلاة فجر اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، والذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة ودقيقة.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان الكريم التي حددتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم السبت سيكون في تمام الساعة 4:28 صباحا، متقدما 16 دقيقة عن اليوم الأول في شهر رمضان، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد ساعات الصيام في اليوم الـ13 من الشهر الهجري إلى 14:01 ساعة .

أذان الفجر اليوم في المنوفية السبت 23-3-2024

وأشارت الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى أن موعد أذان المغرب سيكون في تمام الساعة 6:10 مساءً، فيما يكون موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:28 مساءً، بينما موعد السحور سيكون في تمام الساعة 2:08 صباحا، وموعد الإمساك سيكون في تمام الساعة 4:08 صباحا قبل أذان الفجر بعشرين دقيقة .