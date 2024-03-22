كشف قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الجمعة 22-3-2024، الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، «ثاني جمعة خلال الشهر الكريم».

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم

وأشارت الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى أن مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الجمعة ستشهد تغيرات طفيفة عن الأمس من خلال تقدم الفجر دقيقة وتأخير المغرب دقيقة أيضا، وهو ما يؤدي إلى زيادة l]m الصيام والتي وصلت إلى 13:59 ساعة في اليوم الـ12 من الشهر الهجري.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الجمعة 22-3-2024

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الجمعة 22-3-2024 سيكون في تمام الساعة 4:30 صباحا

موعد أذان الظهر في المنوفية اليوم الجمعة 22-3-2024 سيكون في تمام الساعة 12:03 مساءً

موعد أذان العصر في المنوفية اليوم الجمعة 22-3-2024 سيكون في تمام الساعة 3:31 مساءً

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الجمعة 22-3-2024 سيكون في تمام الساعة 6:09 مساءً

موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم الجمعة 22-3-2024 سيكون في تمام الساعة 7:27 مساءً