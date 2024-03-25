عضو بـ«النواب»: الرئيس السيسي أعاد مصر إلى مكانتها الدولية

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الـ10 السنوات الأخيرة شهدت ولا تزال كما غير مسبوق من الإنجازات والمشروعات القومية في مختلف القطاعات، إذ تحول الأمر من حد الإنجاز إلى الإعجاز.

إعادة بناء مؤسسات الدولة

وأضاف: «منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم حرص على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وأعاد مصر لمكانتها الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، وأصبحت مصر محط أنظار العالم، وتغيرت نظرة العالم للدولة المصرية التي تبنت رؤية واستراتيجية جديدة للوصول لأهدافها المنشودة».

الحماية الاجتماعية

وأكد هندي أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد اهتماما غير مسبوق، بالإضافة إلى ملف الرعاية الطبية والمبادرات الصحية، منها المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تحولت لمشروع قومي غير وجه الحياة في القرى والريف.