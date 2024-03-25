قبل إلهام صفي الدين.. فنانات حلقن شعرهن «زيرو» على الهواء

تفرض الأعمال الفنية دائما على الكثير من الفنانات، ظهورهم بشكل معين، ويضطر كثيرًا منهم في بعض الأحيان، بحلاقة شعرهم، إذ يعتبره الجمهور حركاتٍ جريئةً، لكن فئة كبيرة من الممثلات يفضلن أن تكون الشخصية محاكيةً بقدرٍ كبير للواقع.

إلهام صفي الدين تحلق شعرها

وفاجأت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، جمهورها أثناء عرض الحلقة 14 من مسلسل إمبرطورية ميم، بحلاقة شعرها على «الزيرو» بماكينة الحلاقة، وتفاعل معاها عدد كبير من الجمهور ونجوم الوسط الفني.

أسما شريف منير

لم تكن إلهام صفي الدين الفنانة الوحيدة، التي حلقت شعرها، إذ قامت أسما شريف منير، منذ فترة بنشرها فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» هي تحلق شعرها بماكينة الحلاقة.

شيرين عبدالوهاب

كما ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في نهاية 2021 بحليقة شعرها، وهو بعد أيام من إعلانها طلاقها من حسام حبيب، ووصفت الأمر حينها: «عقاب نفسي».

سوزان سكاف

وقامت الفنانة سوزان سكاف عام 2013، بحلاقه شعرها بسبب شخصيتها في مسلسل حائرات، إذ ظهرت حنيها وهي تبكي للتخلي عن شعرها.