ابنة أخت فنانة شهيرة.. 7 معلومات عن إلهام صفي الدين بطلة إمبراطورية ميم

ما إن طلت في البرومو الترويجي لمسلسل «إمبراطورية ميم»، حتى خطفت الأنظار بوجهها وظهورها المختلف، أنها الفنانة إلهام صفي الدين، التي تؤدي شخصية «مايا» في المسلسل، الابنة الوسطى لمختار أبو المجد، الذي يجسده الفنان خالد النبوي.

وتتعرض «مايا» لعديد من المشكلات، ويحاول والدها حلها من خلال أحداث شيقة يتابعها الجمهور خلال السباق الرمضاني 2024، والمسلسل سيعرض على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

من هي إلهام صفي الدين بطلة مسلسل إمبراطورية ميم؟

تقدم إلهام صفي الدين شخصية مايا مختار أبو المجد، في مسلسل إمبراطورية ميم، ونستعرض معلومات عنها بحسب الحسابات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحديثها في إحدى اللقاءات:

- ولدت في 14 فبراير عام 2000، أي تبلغ من العمر 24 عامًا.

- ابنة إيناس شقيقة الفنانة إلهام شاهين والفنان أمير شاهين.

- تحمل الجنسية اللبنانية بجانب المصرية.

- أول ظهور لها وهي طفلة في مسلسل «نعم ما زالت آنسة» للفنانة إلهام شاهين في الحلقة الأخيرة عام 2010.

- شاركت مع الفنانة منى زكي وهاني عادل في مسلسل «آسيا» عام 2013، وعادت مرة أخرى عام 2021 من خلال عمل درامي آخر، ثم توالت مشاركاتها في الأعمال الدرامية.

- حصل فيلمها «صاحبتي» على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.

حب التمثيل

أحبت إلهام صفي الدين الفن وبدأت التمثيل في سن الطفولة، ووفقًا لحديث سابق لها: «بحب التمثيل جدًا من وأنا صغيرة، وكنت بسمع دايمًا الأفلام والمسلسلات وأتقمص الأدوار، كل دور بدخله مببقاش متوقعة ردود الفعل، لكن الحمد لله بتكون كويسة، بسبب أني فعلًا بتعامل بحب في التمثيل، لأنه كان حلمي».