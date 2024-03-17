متحف ملوي يفتح أبوابه غدا بالمجان بمناسبة العيد القومي للمنيا

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار في بيان اليوم، أنه بمناسبة العيد القومي لمحافظة المنيا، الذي يوافق غدا الاثنين، فإن متحف ملوى أعلن فتح باب الزيارة غدا بالمجان للزوار المصريين؛ وذلك احتفالا بالعيد القومي للمنيا، لافتا إلى أن متحف ملوى سيستقبل الزوار غدا من 9 صباحا وحتى 3 عصرا، موضحا أن آخر موعد لحجز تذاكر الزيارة 2 ظهرا.

أسعار تذاكر زيارة متحف ملوى

ومن جهته، أعلن متحف ملوى أن أسعار تذاكر زيارة المتحف بالنسبة للزوار الأجانب تبلغ 100 جنيه، فيما يبلغ سعر تذكرة زيارة المتحف للطلاب الأجانب 50 جنيها، موضحا أن سعر تذكرة دخول المتحف للمصريين والعرب 10 جنيهات، وللطلاب المصريين والعرب 5 جنيهات.

مشاركة أبناء مركزي ديرمواس وملوى في ثورة 1919

وأشار متحف ملوى إلى أن محافظة المنيا تحتفل يوم 18 مارس من كل عام بالعيد القومي للمحافظة، والذي جاء تخليدا لمشاركة أبناء مركزي ديرمواس وملوى في ثورة 1919، والتي قادها الزعيم سعد باشا زغلول في مواجهة الاحتلال الإنجليزي.