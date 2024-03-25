أنوشكا: الأناقة سلوك مش مظهر.. و«بلاد طيبة» تؤثر على مشاعري

كشفت الفنانة أنوشكا عن هويتها الجنسية، إذ أوضحت أنها من أصول مصرية، وجذور عائلتها تعود إلى أرمينيا، مشيرة إلى أنّ هذا المزيج أدى إلى بعض الالتباس حول كونها مصرية أم أرمنية.

وأكدت أنوشكا على انتمائها لمصر من خلال نشأتها وأعمالها الفنية، إذ نشأت في مصر ودرست في مدارسها وجامعاتها، كما أنّ جميع أعمالها الفنية باللغة العربية، إذ بدأت بألبوم «حبيتك»، وآخر ألبوم «نفسي أكون».

كيف كانت أنوشكا في عمر الـ20؟

وخلال حديثها لبرنامج «كان عمري 20»، مع الإعلامية شافكي المنيري، أضافت أنوشكا أنها في عمر الـ20 لم تكن مرتبة حياتها ولا أفكارها فكانت مليئة بالتلقائية والعشوائية، قائلة: «الآن أحب كثيرا قضاء الوقت على الشاطئ مع كلبتي المفضلة، وأشرب قهوة».

أغنية بلاد طيبة تؤثر بشكل كبير على أنوشكا

وتابعت أن صفة الأناقة تتمثل في تصرفات الشخص، وليست بالشكل تماما، فهي تنظر للأشخاص داخليا من خلال سلوكهم وتصرفاتهم وليس خارجيا، عن طريق الصورة المرئية للناس جميعا، لافتة إلى أن كل إنتاجاتها وأغنيتها تشبها بشكل كبير في تمثيل إحساسها ومشاعرها في الحياة، موضحة أن أكثر أغنية تسمعها عن مصر وتؤثر فيها كثيرا هي بلاد طيبة.