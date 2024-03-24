عصام عمر يكشف كواليس اختياره بمسلسل مسار إجباري في برنامج «الراديو بيضحك»

سهرة درامية مميزة لألمع نجوم الموسم الرمضاني 2024، في برنامج «الراديو بيضحك» من تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، الذي يعرض يوم الأحد من كل أسبوع على راديو 9090، ليطل عصام عمر وأحمد داش أبطال مسلسل مسار إجباري، ضيوفًا على البرنامج للكشف عن أهم كواليس العمل وأجمل المشاهد فيه.

ملامح طيبة ووجه بشوش جعل الجمهور يتعلق به، بعد تقديمه «بالطو» الذي حقق تفاعلاً جماهيريًا كبيرًا، ليعود عصام عمر مجددًا إلى الجمهور بـ«مسار إجباري» في الموسم الرمضاني الحالي، وصنف على كونه عملًا شبابيًا ليشاركه في البطولة النجم أحمد داش، وقال الأول عن تلك المشاركة: «عرضت عليا الفكرة من قبل الشركة المتحدة، أنهم هيعملوا تجربة شبابية جديدة، أنا وافقت عليها وبعدها انضم أحمد داش وكنا مبسوطين أننا هنقدم حاجة واحدة سوا».

استعدادات عصام عمر لمسلسل مسار إجباري

تابع «عمر» أنه تم العمل على المسلسل من البداية، فلم يكن هناك ورقًا جاهزًا، وتم طرح العديد من الأفكار، إلى إن تم في النهاية الوقوف على فكرة المسلسل، الذي جمع بينه وبين «داش» والذي طرح من خلاله فكرة شابين هم علي وحسين، لكل منهما حياة مختلفة عن الآخر، يكتشفان بالصدفة أنهما أخوان من الأب، الذي يموت ويترك لهما دليلًا يغير مسار جريمة قتل.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، ورشدي الشامي، وبسمة، وجوري بكر، ورشدي الشامي، ومحسن منصور، ومي الغيطي، وآخرين، والعمل من إخراج نادين خان، وتأليف أمين جمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.