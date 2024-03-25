ضبط 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16 ألفا و256 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

663 مخالفة السير بدون تراخيص.

30 دراجة نارية مخالفة.

10 آلاف و21 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

6 مخالفات موقف عشوائي.

358 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول خلال القيادة.

3 مخالفات شروط التراخيص.