مولودية في ضيافة شبيبة الساورة بالجولة الـ21 من الدوري الجزائري

يحل فريق مولودية الجزائر، مساء اليوم، ضيفا على شبيبة الساورة، على «ملعب 20 أغسطس 1955»، في الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم، وتنطلق المباراة في الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل فريق مولودية الجزائر، مباراة شبيبة الساورة منتشيًا بالفوز خارج ملعبه على النجم الرياضي لبن عكنون، بنتيجة 3-2 على ملعب الدار البيضاء في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ16 في بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم.

مولودية الجزائر تحتل صدارة الدوري الجزائري

ويحتل فريق المولودية، صدارة مسابقة الدوري الجزائري لكرة القدم، برصيد 46 نقطة من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 4 لقاءات والهزيمة في مناسبتين اثنيين، وأحرز لاعبو المولودية، 44 هدفا، فيما منيت شباكهم بـ15 هدفا.

وفي المقابل، تدخل شبيبة الساورة، مباراة مولودية الجزائر، بالفوز على نادي مولودية البيض، بنتيجة 1-0، أحرزه اللاعب عبد الجليل تقي الدين في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب زكريا مجدوب، في الجولة الـ20 من عمر الدوري الجزائري لكرة القدم.

وتحتل شبيبة الساورة، المركز الـ11 في الدوري الجزائري، برصيد 27 نقطة إذا فازت الشبيبة، في 7 مباريات، وتعادلت في 6 مواجهات، ولقيت 7 هزائم، وأحرز لاعبو الفريق، 19 هدفا، فيما سكنت شباكهم 26 هدفا.