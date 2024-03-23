ضبط 92 كيلو حشيش بحوزة 4 تجار مخدرات.. بقيمة 6.5 مليون جنيه

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عدة عناصر إجرامية) بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من نطاق دائرة قسمي شرطة (أول وثان العامرية) بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم على النحو التالي:

(عاطلان) بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزتهما (60 كيلوجراما من مخدر الحشيش).

(عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزتهما (32.5 كيلوجرام من مخدر الحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ6.5 مليون جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.