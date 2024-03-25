منح للطلاب في المدرسة الفندقية المصرية الألمانية بالجونة.. اعرف التفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقديم منح دراسية للدراسة بالمدرسة الفندقية المصرية الألمانية بالجونة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

منح دراسية للدراسة

وأكدت وزارة التعليم، أنّ أولويات القبول ترتكز على الطلاب الذين ينتمون لأسر محدودة ومعدومة الدخل مع الأفضلية لمستفيدي «تكافل وكرامة» وتغطي المنحة مصروفات الدراسة والإعاشة يسكن الطلبة طوال مدة الدراسة بالمدرسة لكل طالب يتم قبوله طبقا لمعايير المنحة.

شروط المنح الدراسية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ شروط المنح الدراسية تتمثل في ما يلي.

- الحصول على الشهادة الإعدادية العامة للعام 2024.

- اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تجريها المدرسة ومؤسسة ساويرس مع الطالب .

- اجتياز الكشف الطبي الذي يبين أنّ الطالب خالٍ من الأمراض المعدية والمزمنة.

- وجود احتياج مادي لأسرة الطالب.

- يتم التسجيل للطلاب الراغبين والذين تنطبق عليهم الشروط السابقة من خلال الرابط التالي : https://bit.ly/ghs24cohort

- آخر مواعد للتسجيل في المنح الدراسية 31-3-2024.