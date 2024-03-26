«مبادئ الرفع المعماري».. ورشة عمل تدريبية للعاملين بالسياحة في 15 أبريل

أعلنت وحدة التدريب المركزي، بمكتب وزير السياحة والآثار متمثلة في المركز العلمي لتدريب وسط الدلتا، عن عقد ورشة عمل تدريبية تحت عنوان «مبادئ الرفع المعماري»، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2024، بمقر المركز العلمي لتدريب وسط الدلتا بقويسنا.

شروط التقدم لحضور ورشة العمل التدريبية

وأضافت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي الذي جرى تعميمه على كافة إدارات وقطاعات الوزارة، أنه يشترط في الراغبين في التقدم لحضور ورشة العمل التدريبية «مبادئ الرفع المعماري»، أن يكون من مفتشي الآثار العاملين بنطاق محافظات وسط الدلتا، على أن يحضر موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم، وألا يكون قد حصل على هذا التدريب من قبل.

آخر موعد للتقدم لحضور ورشة العمل حول مبادئ الرفع المعماري

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أنه يجب على كافة الراغبين في حضور ورشة العمل التدريبية «مبادئ الرفع المعماري» استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق بهذا الرابط وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي للوزارة، موضحًا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه الخميس المقبل.