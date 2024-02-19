«إجراءات ما قبل الحفائر».. ورشة عمل تدريبية للعاملين بالسياحة 27 فبراير

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، متمثلة في المركز العلمي للتدريب بمصر العليا، عقد ورشة عمل تدريبية بعنوان «إجراءات ما قبل الحفائر»، خلال الفترة من 27 فبراير الجاري 29 من الشهر ذاته، موضحا أن هذه الورشة، ستعقد في موقع حفائر اخناتون بمنطقة شرق الكرنك بالأقصر.

الآثاريين العاملين بنطاق محافظات مصر العليا

أضافت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي الذى تم تعميمه على كل قطاعات وإدارات الوزارة، أنه يشترط في العاملين الراغبين في المشاركة بورشة العمل التدريبية «إجراءات ما قبل الحفائر»، أن يكون من الآثاريين العاملين بنطاق محافظات مصر العليا، شريطة إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم، على ألا يكون حصل على ذات التدريب من قبل.

آخر موعد للتقدم لحضور الدورة التدريبية

أشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أن على الراغبين في التقدم لحضور ورشة العمل، كتابة البيانات الموضحة بالنموذج المرفق بهذا الرابط، وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة «بي دي أف» على البريد الإلكتروني بوحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة، وذلك خلال 7 أيام بداية من اليوم.