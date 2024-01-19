«كتابة ورقة بحثية».. ورشة عمل تدريبية للعاملين بـ«السياحة» فبراير المقبل

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، متمثل في مركز غرب الدلتا والساحل الشمالي بالتعاون مع قطاع المتاحف، متمثل في متحف الإسكندرية القومي والتنسيق مع المركز البولندي لآثار منطقة البحر الأبيض المتوسط بجامعة وارسو، عقد ورشة عمل تدريبية بعنوان «كتابة ورقة بحثية»، خلال الفترة من 5 حتى 7 فبراير 2024 بمتحف الإسكندرية القومي.

اشتراطات التقدم لورشة العمل التدريبية

وأضافت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي، الذي عُمّم على كل قطاعات وادارات الوزارة، أنّه يُشترط في المتقدمين للحصول على ورشة العمل التدريبية «كتابة ورقة بحثية»، أن يكون من الآثاريين وأخصائي الترميم العاملين في نطاق محافظات غرب الدلتا والساحل الشمالي، وألا يكون قد حصل على التدريب ذاته من قبل، مع ضرورة إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.

آخر موعد للتقدم

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أنّه على كل الراغبين في التقدم لورشة العمل التدريبية «كتابة ورقة بحثية»، استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على هذا الرابط، وإرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار، في موعد أقصاه أسبوع من اليوم.