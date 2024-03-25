مسلسل سر إلهي الحلقة 15 والأخيرة.. هل تكشف نصرة سر شاهيناز وسراج؟

تنتهي رحلة نصرة «روجينا» في الانتقام الليلة مع عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 15 والأخيرة، إذ إنّ من المتوقع أن تشهد نصرة انتهاء سبل أخذ حقها، وكشف من ظلمها وتسليمه إلى العدالة أبرزهم سراج «مرام مكرم»، وشاهيناز «مي سليم».

ومن المتوقع في مسلسل سر إلهي الحلقة الخامسة عشر والأخيرة، أن تساعد حلا مريم أشرف زكي نصرة في ذلك بطريق غير مباشر، حيث تطلب من والدتها «دينا» أن تسجل فيديو على منصّات التواصل الاجتماعي تحكي فيه تعرضها للظلم من قبل سراج وشاهيناز، والتسببب في دخولها السجن وأخذ ابنتها منها بتدبير منهما سويا لكي تمنحه الشركة وأموالها، وهو يسجل ابنته باسمها والتزوير بأنّها أمها لأنّها لا تنجب بسبب مشاكل في الرحم.

مسلسل سر إلهي الحلقة الـ15 والأخيرة

وسيشهد مسلسل سر إلهي الحلقة الـ15 كشف شاهيناز وسراج، خاصة بعدما طلبت نصرة من بدر «محمود حجازي» أن يساعدها في أخذ فيديو قتل عزيز من قبل شاهنياز، من أجل إعطاء الذهب والمخدرات له.

ويدور مسلسل سر إلهي حول نصرة التي تسبب أشقائها وسراج وشاهيناز في دخولها السجن حتى تنفي الأخيرة التهمة عن شقيقها الذي قتل والدها بسبب الإرث، وهو من المسلسلات القصيرة التي تتكون من 15 حلقة.