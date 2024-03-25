مسلسل سر إلهي الحلقة الخامسة عشر والأخيرة.. نصرة تنتقم من سعد

الحلقة السابقة من مسلسل سر إلهي شهدت أحداثا مثيرة وغير متوقعة، إذ خسر سعد والذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت كل أملاكه من السيارات، بعد سرقة المعرض المشارك به مع نهى والتي تجسد دورها الفنانة رشا مهدي، ليصاب بالصدمة، الأمر الذي شوق الجمهور لمتابعة مسلسل سر إلهي الحلقة الخامسة عشر والأخيرة التي ستعرض الليلة.

هل نصرة المسؤولة عن سرقة السيارات من معرضه، من أبرز الأسئلة التي يتطلع الجمهور إلى معرفته ما تكشف تفاصيله في مسلسل سر إلهي الحلقة الخامسة عشر والأخيرة.

مسلسل سر إلهي الحلقة الخامسة عشر والأخيرة

ويواجه سعد تهمة اختلاس الأموال، وعدم تسليم مبلغ التأمين لنصرة، وهذا ما تريده نصرة منذ خروجها من السجن وسعيها للانتقام منه بعدما طلقها وشهد عليها زورا وتسبب في دخولها الحبس لمدة 4 سنوات بالاتفاق مع أشقائها وسراج «مراد مكرم» وشاهيناز «مي سليم»، لكي تنجو الأخيرة بأخيها من تهمة قتل والدها هارون.