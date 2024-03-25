انتهت الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي عندما دخلت روجينا التي تجسد دور نصرة، إلى غرفة أختها رقية (رنا رئيس) التي حبستها فيها بعد اتهامها بسرقة الذهب، بتخطيط من رحمة (نهى عابدين)، ولكن نصرة لم تجدها في الغرفة، ولذا نوضح موعد مسلسل سر إلهي الحلقة 15 على قناة سي بي سي اليوم، لمعرفة باقي الأحداث.

موعد مسلسل سر إلهي الحلقة 15 على قناة سي بي سي اليوم

ودارت العديد من الأحداث خلال الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي، فبعد أن أمنت نصرة من أختيها وعفت عنهما، لم توفِ رحمة بالعهد، وأصرت على الخيانة، وسرقة الذهب، ولكنها خطتت لذلك لكي توقع أختها الأصغر رقية في هذه التهمة بدلا منها.

وعن موعد مسلسل سر إلهي الحلقة 15 على قناة سي بي سي اليوم، فإنها تعرض يوميًا في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة خلال الساعة 6:30 صباحًا في اليوم التالي، وتُقدم الإعادة الثانية في الساعة 11:30 مساءً.