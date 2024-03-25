مسلسل سر إلهي الحلقة الأخيرة.. كيف تنتقم «نصرة» من «سراج» و«شاهيناز»؟

يعرض مسلسل سر إلهي الحلقة الأخيرة اليوم، وتنتهي رحلة «نصرة» روجينا في الانتقام ممن ظلمها، مع توقعات بأحداث متصاعدة في حياة «سراج» مراد مكرم و«شاهيناز» مي سليم.

وتعرف نصرة في مسلسل سر إلهي الحلقة الأخيرة مكان الذهب المسروق منها، حيث تبين في الحلقة السابقة اتفاق أخوتها رحمة وشريف على سرقة الذهب وخداع شقيقتهما التي فتحت يدها لهما رغم تسببهما في حبسها، ليستمر ظلمهما لها وعدم أمانتهما.

مسلسل سر إلهي الحلقة الأخيرة

كما تشهد الحلقة الـ15 والأخيرة من مسلسل سر إلهي، رد فعل شاهيناز على إتيان زوجها سراج بزوجته الثانية «رحمة» نهى عابدين لمنزلها وإجبارها على التنازل عن أملاكها له حتى لا يهددها بفيديو قتل عزيز، وأخذت رحمة غرفة شاهيناز رغما عنها وبدأت التعامل معها بكيد، كما أخذت شركتها الخاصة بالإنتاج وأصبحت مديرة بها.

ومع عرض الحلقة الـ15 من مسلسل سر إلهي يكون قد تم إسدال الستار على أحداث المسلسل القصير الذي يتكون من 15 حلقة يتم عرضها في النصف الأول من رمضان.