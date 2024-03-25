موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل سر إلهي.. بدر يساعد نصرة ويخدع شاهيناز

تنتهي رحلة الانتقام الليلة من قبل روجينا التي تعرضت للظلم والحبس بعد الشهادة عليها زورا واتهامها بالقتل رغم برائتها ومساعدتها لمن حولها، لينتظر محبيها موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل سر إلهي الليلة.

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل سر إلهي، لنرى ماذا ستفعل شاهيناز «مي سليم» مع زوجها «سراج» الذي تزوج عليها زوجة ثانية وأتى بها للعيش في الفيلا الخاصة بها رغما عنها.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل سر إلهي

ويأتي موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل سر إلهي في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليلة على شاشة سي بي سي.

وتكون إعادة الحلقة الأخيرة من المسلسل في تمام الساعة 6:30 صباحًا في اليوم التالي، وتُقدم الإعادة الثانية في الساعة 11:30 مساءً.

وتكتشف نصرة في الحلقة الأخيرة كيف قامت رحمة وشريف بالاتفاق سويا لسرقة الذهب منها، كما من المتوقع أن يشهد إذاعة حلا لتفاصيل تسبب والدها في حبس والدتها والزج بها في السن وخداعها لمدة سنوات وإبعادها عن والدتها وجعل شاهيناز هي من تقوم بتربيتها لعدم استطاعتها الإنجاب.

كما سيطعن بدر شقيقته شاهيناز وينجح في أخذ الفيديو الخاص بقتلها لعزيز، ويعطيها لنصرة كي تعطيه مخدرات، لتستخدمه نصرة في رحلة انتقامها منهم.