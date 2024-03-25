أعلن الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالدقهلية 2024 في مختلف المراكز، إذ جرى تخصيص 530 مسجدًا من أجل الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هــ - 2024 بمديرية أوقاف الدقهلية.

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالدقهلية 2024

وأشار «نظير» إلى توفير عدد من مساجد الاعتكاف في مختلف المراكز وهي كالتالي:

- في مركز نبروة وجمصة وبلقاس جاءت الأسماء كالتالي:

- في مركز المنصورة جاءت أسماء المساجد كالتالي:

- في مركز بلقاس كالتالي:

- مركز ميت غمر جاءت أسماء المساجد كالتالي:

- مساجد الاعتكاف في مركز أجا بمحافظة الدقهلية في اخر عشرة أيام في شهر رمضان كالتالي:

في مركز تمي الأمديد تم تحديد أسماء المساجد التي يقام بها الاعتكاف في شهر رمضان كالآتي:

- في مركز دكرنس جاءت أسماء المسا الخاصة بالاعتكاف كالتالي:

في مركز محلة دمنة حددت مديرية الأوقاف تلك الأسماء لمساجد الاعتكاف في رمضان 2024 كالتالي: - في مركز ميت سلسيل تم تحديد عدد من المساجد من أجل الاعتكاف كالتالي:

- في مركز السنبلاوين جاءت أسماء المساجد في رمضان من أجل الاعتكاف كالتالي:

- في مركز الجمالية جاءت أسماء مساجد الاعتكاف كالتالي: