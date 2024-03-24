بسمة بوسيل: «لا أنتصر للرجل على حساب المرأة.. وساندت سعد لمجرد لأنه ابن بلدي»

أكدت الفنانة بسمة بوسيل، أنَّها لا تعلم الحق في قضية الفنان سعد المجرد قائلة: «مكنتش متابعة ما حدث بشكل جيد، وما قلته عنها كان تعاطفًا مع الفتيات ليس إلا، أما موقفي منه ومساندته فلأنه ابن بلدي».

وأضافت «بوسيل»، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على «الحياة»: «لست ذكورية ولا انتصر للرجل على حساب المرأة وأنا أقف مع الحق»، متابعا: «وتصرف الفتاة مش موجود في قاموسنا بالوطن العربي».

اندفعت في أسلوبي ولا انتصر لأحد على حساب الضحية

وتابعت: «أنا مقتنعة بما قلته، الست المفروض تعرف قيمة نفسها، الفتاة أخطأت في حق نفسها لأنها راحت الأوتيل».

ثقافتنا تمنحنا القيمة

وقالت: «بحب ولاد بلدي جداً ولكني لن أنتصر لأحد على حساب الضحية والجملة ربما ليست في محلها واندفعت والأسلوب كان خطأ، لكن ثقافتنا هي التي تجعل لنا قيمة».

وتابعت: «أنا عندي بنات وعايزة أشوفهم أحسن ناس في الدنيا عايزاهم يتقدروا ويعرفوا قيمتهم، ومستحيل أقصد الإساءة لفتاة ولكن خانني التعبير».