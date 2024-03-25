علي جمعة: صوت المرأة ليس عورة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالبة جاء مضمونه «لماذا يمنعوا بعض الفتيات من الإنشاد الدينى بحجة إن صوت المرأة عورة؟»

صوت المرأة ليس عورة

وقال جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة «الناس»،اليوم الاثنين: «مين اللى قال إن صوت المرأة عورة، أنتي سمعتي كده، لأ صوت المرأة ليس عورة، هي دي الإجابة على سؤالك».

معلومات عن برنامج نور الدين

برنامج نور الدين يعرض على قناة «الناس»، ويفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.