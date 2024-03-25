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أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم الاثنين 25-3-2024

كتب:

مارينا رؤوف
03:19 م | الإثنين 25 مارس 2024
الدولار

الدولار

سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه الأن في السوق اليوم 25-3-2024، وفق آخر تحديث أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية خلال نهاية العمل في البنوك، حيث سجل سعره في البنك المركزي المصري نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.49 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 47.25 للشراء، و47.35 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر تراجعا، حيث بلغ نحو 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.