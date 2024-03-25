مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة عشر والأخيرة.. هل سينجو حسين؟

في مفأجاة صادمة، قرر حسين «أحمد داش» تسليمه نفسه إلى الشرطة، بسبب محاولات المحامي مجدي حشيش لفّق تهمة مقتل الممرض إليه هو وشقيقه علي «عصام عمر» لنرى ماذا سيحدث في مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة عشر والأخيرة التي ستعرض الليلة.

وقرر حسين، تسليم نفسه للشرطة بعد إرسال الفيديو المسجل عليه الواقعة إلى الشرطة من قبل المحامي، واعترف بكل التفاصيل الخاصة بمقتل والده البرنس من قبل الممرض، لتتوالى الأحداث ويسدل الستار على مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة عشر التي ستعرض الليلة.

مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة عشر والأخيرة

وفي الحلقة السابقة من المسلسل نفذ المحامي مجدي حشيش تهديده، وقام بخطف شقيقه حسين وعلي الصغير مقابل تسليمهما أبحاث الطالبة حبيبة إليه، ليتابع الجمهور في الحلقة الأخيرة من المسلسل كيف سيثبت الاخوان برائتهما وإثبات من قتل والدهما.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري على قناة ON في الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعاد الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساءً.

ويعرض المسلسل الذي يتكون من خمسة عشر حلقة على CBC في الساعة 6:05 مساءً، ويُعاد 9:45 صباحًا.