مسلسل مسار إجباري الحلقة 15.. حسين وعلي في أزمة كبيرة بعد خطف شقيقهما

ورطة كبيرة تعرض لها الشقيقين حسين وعلى، عندما نفذ المحامي مجدي حشيش تهديده، وقام بخطف شقيقهم الصغير مقابل تسليمهما أبحاث الطالبة حبيبة إليه، بعد أن تعاون مسعد معهم وسلمهم الأبحاث المسجلة على لاب توب حبيبة عبر وسيط بينهم، كما تزداد الأحداث إثارة من مسلسل مسار إجباري الحلقة 15 والأخيرة الذى ستعرض الليلة على قناة ON E.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 15

طرد عنايات من منزلها

وفي إطار خطط المحامي مجدي حشيش لزيادة الضغط على الشقيقين علي وحسين، ضمن أحداث مسلسل مسار إجباري، إذ حصل على حكم قضائي بطرد عنايات «بسمة»، ووالدة حسين «أحمد داش» من شقتها الذي قام بشرائها سرا من مالك العمارة، وبسبب متأخرات الإيجار قام عبر رجاله بطردهما من الشقة في غياب ابنها حسين.

وطلب حسين من والدته الذهاب للإقامة في منزل زوجة أبيه الثانية «إحسان» لحين قيامه بإيجاد حلا لتلك الأزمات المتتالية، والتي تزداد مع موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 15 والأخيرة الليلة.